Украинцам начали выплачивать помощь от государства из-за карантина: как получить деньги

Роман Груша Экономика 13:34, 22.12.2020 Обновлено: 13:35, 22.12.2020

В Украине начали выплачивать 8 тысяч гривен компенсации физическим лицам-предпринимателям и работникам, которые могут пострадать из-за январского карантина.

Подать заявки для получения единовременной материальной помощи можно до 31 декабря. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Оформить получение выплат предлагают на портале "Дія" или в соответствующем мобильном приложении.

Как получить услугу на портале?

  • Вам понадобится электронная подпись для авторизации на портале.

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинет гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

  • В разделе "Услуги" выберите "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

  • "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

  • Подтвердите свое текущее место работы.

  • Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

  • Проверьте и отправьте заполненное заявление.

  • Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Как получить услугу в приложении?

  1. Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank или BankID НБУ.

  2. В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

  3. "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

  4. Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN.

  5. Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Однако не все украинцы могут получить помощь от государства.

Без выплаты останутся сотрудники:

  • если после 31 октября 2020-го вид деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна (случаи, когда вид деятельности нарочно меняют ради выплат);

  • работают по совместительству;

  • получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.

Предприниматели, если:

  • официально работают меньше трех месяцев;

  • платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

  • которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;

  • которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

  • которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине введут локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан

  • Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

  • Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

  • Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

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