Украинцам начали выплачивать помощь от государства из-за карантина: как получить деньги
В Украине начали выплачивать 8 тысяч гривен компенсации физическим лицам-предпринимателям и работникам, которые могут пострадать из-за январского карантина.
Подать заявки для получения единовременной материальной помощи можно до 31 декабря. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Оформить получение выплат предлагают на портале "Дія" или в соответствующем мобильном приложении.
Как получить услугу на портале?
Вам понадобится электронная подпись для авторизации на портале.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинет гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
В разделе "Услуги" выберите "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
Подтвердите свое текущее место работы.
Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
Проверьте и отправьте заполненное заявление.
Ожидайте уведомления о начислении выплаты.
Как получить услугу в приложении?
Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank или BankID НБУ.
В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN.
Ожидайте уведомления об обработке заявления.
Однако не все украинцы могут получить помощь от государства.
Без выплаты останутся сотрудники:
если после 31 октября 2020-го вид деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна (случаи, когда вид деятельности нарочно меняют ради выплат);
работают по совместительству;
получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.
Предприниматели, если:
официально работают меньше трех месяцев;
платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;
которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;
которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;
которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.