Украинцам начали включать тепло: где стартовал отопительный сезон

В Украине во вторник, 15 октября, начали подключение систем отопления объектов социальной сферы и жилого фонда.

В частности, отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

По данным ведомства, начато подключение к отоплению жилого фонда в Житомирской (23,6%), Днепропетровской (8,0%), Сумской (8,9%), Ивано-Франковской (45,6%) областях.

Доля подключенных к отоплению жилых домов не изменилась в Киевской (4,1%), Ривненской (16,0%) и Хмельницкой (4,9%) областях.

Отопительный сезон начался в Запорожской области – подключено 4,3% социальных объектов.

Подключение систем отопления объектов соцсферы снизилось во Львовской области (0,6%), Черниговской (30,3%), Хмельницкой (6,0%), Волынской (2,7%), Киевской (16,9%) областях.

При этом в Киеве к отоплению подключено 93,1% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда Министерство развития общин и территорий

Отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда "Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся