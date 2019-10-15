Главная Новости
15 октября • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украинцам начали включать тепло: где стартовал отопительный сезон

996 Читать материал на украинском

В Украине во вторник, 15 октября, начали подключение систем отопления объектов социальной сферы и жилого фонда.

В частности, отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

По данным ведомства, начато подключение к отоплению жилого фонда в Житомирской (23,6%), Днепропетровской (8,0%), Сумской (8,9%), Ивано-Франковской (45,6%) областях.

Новости
В Украине в двух городах может быть сорван отопительный сезон: Гончарук сделал предупреждение

Доля подключенных к отоплению жилых домов не изменилась в Киевской (4,1%), Ривненской (16,0%) и Хмельницкой (4,9%) областях.

Отопительный сезон начался в Запорожской области – подключено 4,3% социальных объектов.

Подключение систем отопления объектов соцсферы снизилось во Львовской области (0,6%), Черниговской (30,3%), Хмельницкой (6,0%), Волынской (2,7%), Киевской (16,9%) областях.

При этом в Киеве к отоплению подключено 93,1% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда

Отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда

Министерство развития общин и территорий

Отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда

Отопительный сезон стартовал в 19 областях и Киеве, а в 7 областях подключают системы отопления жилого фонда

"Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

  • Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

  • Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel