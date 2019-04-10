Украинцам начали раздавать деньги за коммуналку на руки: где получают больше всего

В Украине в марте 1 млн пенсионеров получили монетизированных субсидий на сумму 1,9 млрд грн через почтовые отделения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты". Отмечается, что средняя сумма выплаченных субсидий составила 1,9 тыс. грн. Максимальный размер выплаты помощи составил 9,3 тыс. грн.

По максимальному среднему размеру субсидий лидируют области - Черниговская (3 тыс. грн), Ивано-Франковская (2,8 тыс. грн), Волынская (2,1 тыс. грн), а минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой (1,5 тыс. грн), Николаевской (1,4 тыс. грн ) и Одесской (1,3 тыс. грн) областях.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 190,7 млн грн грн для почти 106 тыс. пенсионеров, Харьковской - более 154,8 млн грн для почти 80 тыс. пенсионеров, Львовской областях - более 114 млн грн для более 60 тыс. пенсионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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