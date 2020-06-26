Аренду и продажу квартир без риелтора могут запретить: что придумали "слуги народа"

"Слуги народа" подготовили законопроект, запрещающий арендовать или продавать квартиры без услуг риелтора. Нарушителей будут штрафовать на крупные суммы.

Как указано в пояснительной записке к документу №3618 "О риэлторской деятельности", таким образом нардепы хотят побороть теневую деятельность во время действий с недвижимостью.

Среди инициаторов – большинство депутатов "Слуги народа". В том числе 9 из 11 членов профильного комитета Рады, который будет рассматривать законопроект в пятницу. Автором документа является Дмитрий Наталуха.

авторы законопроекту Сайт Верховной Рады

Согласно законопроекту купить (продать) или арендовать (сдать в аренду) недвижимость будет законно только через риэлторов.

За работу без риэлторских свидетельств предусмотрены штрафы от 8,5 до 17 000 гривен с конфискацией прибыли. Повторное нарушение будет караться от 17 до 34 тысяч гривен (также с конфискацией прибыли).

Также риелторы будут вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис – единую информационную базу. Зарегистрированные в базе риэлтерские договоры будут считаться недействительными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Кроме этого, риелтор будет проводить паспортизацию объектов, без которой, например, прорекламировать свою квартиру (на сайте объявлений) – невозможно. Предполагается, что реклама недвижимости будет содержать в себе номер паспорта объекта. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи гривен.

Риелторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риелторы будут вноситься в еще один новосозданный сервис – Единый реестр риелторской деятельности (Единый реестр физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности).

Экзамен будет проводить комиссия "Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности". В состав комиссии войдут специалисты, которых будут делегировать профессиональные объединения. Эта федерация также станет держателем Единого реестра риелторской деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве за период карантина в среднем снизилась на 1000 гривен. Новый скачок цен ожидается уже в сентябре.