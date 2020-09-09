Украинцам могут закрыть банковский счет без их ведома: как и почему

В Украине любой банк может принять решение о закрытии счета клиента на основании решения о прекращении деловых отношений с ним.

Об этом сказано в материале UBR. Отмечается, что речь идет о новых правилах обращения банков с клиентами, которые заработали в сентябре. Они регулируют ряд вопросов, связанных с открытием, закрытием счетов и депозитов.

Почему счет могут закрыть без уведомления владельца

Банк может принять такое решение, оценив риски обслуживания клиента с точки зрения финансового мониторинга. Счет закроют если банк не сможет оценить происхождение средств клиента, убедиться в законности происхождения и т.п.

При этом банкиры утверждают, что нельзя говорить, что клиент об этом не узнает или лишится при этом своих средств.

"При прекращении деловых отношений и закрытии счета средства со счета могут быть выплачены клиенту через кассу банка или переведены на счет клиента, открытый в другом банке", – говорит начальник юридического управления банка "Кредит Днепр" Александр Ярецкий.

Помимо этого, НБУ запретил банкам закрывать текущие счета клиентов, если денежные средства заморожены в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга.

"Это значит невозможность для клиента распоряжаться такими замороженными средствами до окончания процедуры их блокирования", – добавил Ярецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время мошенники атакуют украинцев и отправляют фейковые денежные переводы, чтобы потом с помощью личных данных клиентов снять со счетов все их средства.