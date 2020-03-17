Украинцам могут вернуть пенсии по выслуге лет: кто получит выплаты

В Верховной Раде предложили вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников.

В частности, речь идет о профессионалах, которые осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает "Лига: Закон".

"Проект закона был подготовлен при участии профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Документ призван увеличить привлекательность работы непосредственно в нашей стране. Ведь сегодня сохраняется достаточно мощная трудовая миграция, обусловленная не только разницей в оплате труда, но и тем, что социальные гарантии за рубежом более мощные, чем у нас", – сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Право участия в программах пенсионного обеспечения за выслугу лет будут иметь:

рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене;

водители грузовых автомобилей, занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.

В Верховной Раде предложили вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно повысили пенсии почти 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получили надбавку в связи с ростом минималки.

По итогам прошлого года выплаты повысили примерно на 25% от полученной надбавки. Также в Украине пересчитали пенсии гражданам с большим стажем.

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