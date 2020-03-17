Главная Новости
17 марта • обновлено в 03:02
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украинцам могут вернуть пенсии по выслуге лет: кто получит выплаты

781
Читать материал на украинском

В Верховной Раде предложили вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников.

В частности, речь идет о профессионалах, которые осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает "Лига: Закон".

"Проект закона был подготовлен при участии профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Документ призван увеличить привлекательность работы непосредственно в нашей стране. Ведь сегодня сохраняется достаточно мощная трудовая миграция, обусловленная не только разницей в оплате труда, но и тем, что социальные гарантии за рубежом более мощные, чем у нас", – сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Право участия в программах пенсионного обеспечения за выслугу лет будут иметь:

  • рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене;

  • водители грузовых автомобилей, занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.

В Верховной Раде предложили вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников

В Верховной Раде предложили вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно повысили пенсии почти 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получили надбавку в связи с ростом минималки.

По итогам прошлого года выплаты повысили примерно на 25% от полученной надбавки. Также в Украине пересчитали пенсии гражданам с большим стажем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги