Украинцам могут вернуть деньги за некачественную коммуналку: как получить и куда обращаться

Украинцы имеют право на компенсацию в случае получения некачественных коммунальных услуг. Для этого необходимо вызвать в квартиру представителя исполнителя для проверки и фиксации проблемы.

В заявлении стоит указать, что именно не устраивает, почему услуга была предоставлена не в полном объеме и т.д. По результатам проверки составляется акт-претензия, сообщает UBR.

"Если факт предоставления услуги некачественно подтвердится, исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязан самостоятельно произвести перерасчет стоимости коммунальной услуги или услуги по управлению многоквартирным домом за весь период ее непредоставления, а также уплатить потребителю неустойку", – заявила член Асоциации юристов Украины Екатерина Анищенко.

После этого можно приступать к написанию заявления о нарушении прав потребителя в Госпродпотребслужбу. В нем необходимо указать адресата, свои фамилию, имя, отчество, адрес, телефон для обратной связи.

"Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества услуг ЖКХ", – резюмировала Анищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальна комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела гарантированы стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.