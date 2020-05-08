В Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей повышать не будут. При этом власти не исключают дальнейшего подорожания.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславець во время совещания по выполнению решений Антикризисного энергетического штаба, передает "Экономическая правда".

"Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала она.

Отметим, что сейчас тарифы для населения установлены на таком уровне:

до 100 кВт-часов в месяц – 90 коп. за 1 кВт-час

больше 100 кВт-часов в месяц – 1,68 грн за 1 кВт-час

Тарифы на электроэнергию

Буславец также отметила, что повышение тарифа для промышленности будет последним, что власти могут предпринять.

"Если бы можно было так просто через тариф НЭК "Укрэнерго" урегулировать финансовый небаланс, если бы это было простое решение, то его бы уже приняли. Поэтому речь идет именно о комплексе решений с целью недопущения повышения тарифа и цены на электрическую энергию", – сказала она.

Буславець подчеркнула, что кризис в сфере энергетики сегодня является беспрецедентным за всю историю Украины. Причины этой "безответственной государственной политики, имеют признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назрела критическая ситуация в энергетике. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.