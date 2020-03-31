Украинцам могут повысить пенсии в апреле: Шмыгаль рассказал об индексации

Кабинет министров Украины рассматривает возможность провести запланированную на май индексацию пенсий уже в апреле.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов 30 марта, передает "Сегодня".

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально на днях – сегодня, завтра – Министерство социальной политики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", – сказал премьер-министр.

Пенсии могут проиндексировать в апреле

Глава правительства также напомнил, что "карантинные" доплаты пенсионерам станут возможными после того, как Верховная Рада примет законопроект № 3279 о внесении изменений в госбюджет-2020 года, который пока парламент отправил на доработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин принял решение, что индексацию пенсий проведут в мае, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.

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