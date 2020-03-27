Украинцам массово приходят СМС о 1000 грн от НБУ: раскрыт подвох

В Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

Об опасности предупредила пресс-служба Национального банка Украины.

"К сожалению, даже в время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ", – рассказали в банке.

Украинцам массово приходят СМС о 1000 грн от НБУ

Граждан призвали не верить в такие сообщения и подчеркнули, что не начисляют и не выплачивают социальную помощь, а также не организовывают розыгрышей или лотерей.

"Не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о картах и ​​счетах. Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой", – добавили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство решило выдать одноразовую выплату в размере 1000 грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 грн.

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