Украинцам оплатят самоизоляцию в случае COVID-19 у члена семьи

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев идти на самоизоляцию в случае заболевания коронавирусом кого-то из членов семьи. Государство в таком случае компенсирует все 100% больничных.

Такое заявление прозвучало на заседании Кабинета министров в среду, 11 ноября. Премьер подчеркнул важность самоизоляции в таких случаях и пообещал полную компенсацию больничных.

"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции – государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", – сказал премьер.

Он пояснил, что только так можно избежать дальнейшего распространения коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL описал пошаговую инструкцию, как получить больничные на период самоизоляции.

Напомним, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня.

Карантин выходного дня

В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.