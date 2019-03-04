Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат 

В Украине с 1 марта пересчитали пенсии. 8,1 млн пенсионеров получат в среднем прибавку в 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Минимальная прибавка составляет 100 грн, украинцы с высокими выплатами могут получить прибавку в 1000 и более грн.

При перерасчете размер пенсии по формуле повысили на 17%, об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Примерно 1,9 млн украинцев на заслуженном отдыхе и сейчас получают пенсию выше расчетного размера. Это те, кто не заработал и на минимальную выплату, но по закону их пенсию дотягивают до размера прожиточного минимума. Повышение таких украинцев не коснется. Вместо этого им раздадут по 2,4 тыс. грн. Деньги будут давать двумя равными траншами в марте и апреле.

В Кабмине пояснили: такое новшество с выборами не связано, просто в марте собрали основную сумму от растаможки "евроблях". Изначально все собранные на растаможке таких авто средства обещали направить в Пенсионный фонд. Так и сделали. И вместо того, чтобы частично компенсировать огромный дефицит фонда, разделили их между самыми бедными пенсионерами.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. В марте 2019 года пенсии в Украине вырастут на 17%. В Украине дефицит пенсионного фонда увеличился на 17 млрд по сравнению с 2018-м и составил 167 млрд грн.

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