Украинцам грозят массовые увольнения из-за карантина: озвучен тревожный прогноз

Если карантин в Украине из-за коронавируса будет продлен, украинскому бизнесу придется массово увольнять людей.

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Об этом заявил в эфире ObozTV бизнесмен, владелец сети ресторанов в Киеве Игорь Тынный. По его мнению, введение карантина именно сейчас является большой ошибкой власти.

Как отметил бизнесмен, сроки карантина - "ключевой вопрос, в котором правительство, как страус, спрятало голову".

"Я считаю решение "тотально всем сидеть дома" чрезвычайно вредным и очень быстро принятым. Я считаю, что пик болезни будет несколько позже, и нам все равно придется эти карантины вводить и продлевать дальше", - пояснил он.

Тынный выразил убеждение, что карантин не обойдется 2-3 неделями, и привел мировые примеры: "Ангела Меркель сообщает немцам, что, скорее всего, 56 млн немцев переболеют в ближайшее время коронавирусом. Президент Трамп говорит американцам, что у них переболеет 150 млн человек... Люди после заявления президента ожидают, что не раньше августа будет решена проблема".

По его словам, в таких условиях перед украинским бизнесом появился сложный выбор - увольнять ли персонал.

"Если знать, что карантин вводится на 2-3 недели, то конечно никто не будет увольнять людей, мы будем удерживать коллектив, чтобы он никуда не девался, не распался, люди не потеряли квалификацию, никуда не уехали. И ждать опять момента открытия", - отметил ресторатор.

"Я, как бизнесмен, понимаю, что если я сейчас физически не уволю 600 человек, сегодня-завтра надо принять решение, то скорее всего позже мы вообще не откроемся, потому что мы обанкротимся. Тогда работу потеряют 1,5 тыс. человек, а у каждого есть семьи... Карантин введен без сроков, у нас полная неопределенность, увольнять людей, отправлять их в отпуск, как долго это может продолжаться", - подчеркнул он.

Тынный также заявил, что обещанные Кабмином в период карантина льготы не помогут его бизнесу: "Правительство предложило освободить от уплаты единого социального взноса малый бизнес, людей, которые работают индивидуально, и ФЛП. Каким образом это поможет среднему бизнесу?"

strana.ua

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