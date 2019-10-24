Украинцам грозит повышение пенсионного возраста: Рева раскрыл детали

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2020 году увеличится на десятки миллиардов гривен. Если Кабмин не справится с проблемой, украинцев ждет повышение пенсионного возраста.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. Также он объяснил, почему растет дырка в бюджете Пенсионного фонда.

По мнению экс-министра, правительство должно стимулировать повышение зарплат, чтобы Пенсионный фонд наполнялся за счет роста налоговых поступлений.

Рева рассказал, как доходы Пенсионного фонда росли в прошлые годы благодаря увеличению минимальной зарплаты: "В 2016 году собственные поступления 112 млрд грн, 145 млрд грн – дотации. В 2019 году – 230 млрд грн собственные поступления и 175 млрд грн дотации. В два раза!"

"Что мы видим на следующий год? Запланирована дотация в размере 172,5 млрд грн. Меньше, чем в этом году Пенсионный фонд получил. При этом с 1 января надо индексировать пенсии военным. С 1 марта необходимо поднимать пенсии в соответствии с законом – 50% роста инфляции плюс 50% роста средней зарплаты – это минимум на 15% должно быть. А дотацию уменьшают", – подчеркнул он.

"Чтобы собственные поступления Пенсионного фонда покрыли, ключевой вопрос – минимальная зарплата. Если в 2020 году прогнозируется рост зарплаты на 10%, это значит, что в бюджете Пенсионного фонда будет дырка минимум 20 млрд грн", – заявил бывший глава Минсоцполитики.

По его словам, чистый дефицит Пенсионного фонда в 2019 году составляет 30 млрд грн.

"Реально дефицит был больше, потому что не в полном объеме были средства запланированы. Нам пришлось на протяжении этого года добавить еще 8 млрд грн в Пенсионный фонд на выплату пенсий. То есть где-то 38-40 млрд. И вот в следующем году, когда я говорю о 20 млрд грн, то к этим 40 млрд грн мы должны добавить еще 20", – отметил он.

Как подчеркнул Рева, таким образом дырка в Пенсионном фонде увеличивается.

"Завтра, если и дальше Минфин будет проводить такую же финансовую политику по отношению к Пенсионному фонду, они опять поставят вопрос о повышении пенсионного возраста. И это при том, что мы говорили, когда проводили пенсионную реформу - никакой потребности в ближайшие 10 лет в повышении пенсионного возраста нет. Но у меня складывается впечатление, что кто-то хочет вернуться к этому вопросу. Это как предприятие – банкротят, чтобы кто-то его прибрал к рукам", – заявил экс-министр.

socportal.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине вскоре начнется масштабная проверка пенсионеров, по результатам которой некоторым категориям придется вернуть полученные выплаты в бюджет.

Также в Украине отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников.

С 1 декабря в Украине на 740 грн повысят выплаты тем пенсионерам, которые сейчас получают максимальные суммы. При этом самые бедные украинцы на заслуженном отдыхе получат прибавку на 74 грн.

Следующее повышение пенсий ожидается с 1 марта. Размер прибавки будет индивидуальным и будет зависеть от инфляции и средней зарплаты в стране.

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