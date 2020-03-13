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13 марта • обновлено в 17:58
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Как не заразиться коронавирусом: ГНС дала важные советы украинцам

1.5т
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Государственная налоговая служба Украины начала выпускать учебные видео и дала советы, как снизить риск заболеть коронавирусом.

Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов в Facebook в пятницу, 13 марта. "Как показывает мировая практика, на ранних стадиях распространения болезни необходимо действовать решительно. Мы уже видим, что страны, которые действуют на опережение, которые провели мероприятия, на тот момент казались непропорциональными – ощутимо уменьшили количество смертей", – написал Верланов.

Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса

ГНС

В ведомстве сообщили сотрудникам, как снизить риск заражения болезнью. Также там начали обучать плательщиков налогов пользоваться электронными сервисами ГНС, чтобы они реже посещать налоговую и, тем самым, снизили опасность инфицирования. Первые такие видео появятся на следующей неделе.

"Призываю и сотрудников ГНС и налогоплательщиков осознать серьезность ситуации. Каждый на своем месте должен принять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Уверен, что коллектив новой налоговой покажет пример эффективной командной работы перед лицом этой угрозы", – написал глава налоговой.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Тег
Государственная налоговая служба (ГНС)
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