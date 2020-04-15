Украинцам дадут обязательную помощь по безработице: как получить

Введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

О том, как реализовывать трудовые права украинцев в условиях карантина, рассказала председатель комитета по вопросам социальной политики и народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы позаботились о том, чтобы отпуск человек мог выбрать в любой момент, если он оплачиваемый у работодателя и такая оплата должна осуществляться независимо от того, в каком графике отпуска стоит человек. Мы также позаботились о том, чтобы во время простоя не менее 2/3 заработной платы сохранилось и работодатели на это согласились", – пояснила она.

Карантин в Украине

Третьякова также сообщила, что вводится норма о частичной безработице, когда происходит сокращение рабочего дня или рабочей недели.

"В таком случае предприятие может обратиться в Фонд безработицы или в Государственную службу занятости в электронном виде и получить компенсацию, которую нужно оплатить непосредственно людям. Люди также могут обратиться в Фонд безработицы", – объяснила нардеп.

Другой случай – когда наступает полная безработица, то есть увольнение.

"Сейчас действует норма, когда увольнение произошло по соглашению сторон, то с первого дня, а не с восьмого, как обычно, Фонд безработицы берет человека на содержание. Несмотря на любые основания увольнения, если оно произошло во время карантина, все это должен брать на себя Фонд безработицы", – рассказала Третьякова.

Она также добавила, что Фонд социального страхования будет оплачивать больничные листы, если работник находится на карантине или в обсервации.

"Таким образом, если это не болезнь, то больничный лист должен выписывать врач первичной помощи. Процедура такая – вы можете обратиться в Фонд в электронном виде или позвонить в колл-центр с бесплатным номером – 8 800 501 892", – резюмировала нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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