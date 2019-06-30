Украинцам дадут надбавку к пенсии: кто и на сколько "разбогатеет"

В Украине часть пенсионеров с 1 июля будет получать надбавку к пенсии.

Кому и сколько денег добавят, рассказал в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Речь о категориях пенсионеров, пенсия которых составляет до 2 тыс. грн, и у которых есть трудовой стаж – для женщин от 30 лет и выше, для мужчин от 35 лет и выше. Эти люди имели большой страховой и трудовой стаж, но у них были очень маленькие пенсии в связи с тем, что они когда-то работали на маленьких зарплатах. Вот сейчас правительство точечно пытается решить вопрос установления определенной минимальной справедливости", – пояснил Розенко.

По оценкам вице-премьера, до конца года такое мероприятие потребует около 4 млрд грн.

"Динамика доходов бюджета Пенсионного фонда говорит о том, что за счет дополнительных поступлений мы эту сумму перекроем. То есть осуществление таких доплат к пенсии не приведет к увеличению дефицита бюджета Пенсионного фонда", – отметил он.

По словам Розенко, 2,5 млн пенсионеров получат ежемесячную надбавку к пенсии, ее средний размер будет 280-300 грн.

Вице-премьер уточнил, что перерасчеты пенсий будут осуществляться автоматически и не потребуют от пенсионеров дополнительных обращений в Пенсионный фонд.

"Мы имеем централизованную базу Пенсионного фонда. Все перерасчеты осуществляются без каких-либо дополнительных обращений в автоматическом режиме. Обращаться в ПФ надо только в случае, если человек знает, что имеет право на такую выплату, и случайно в июле не получает. Тогда надо перепроверить, обратиться в Пенсионный фонд. В процессе перерасчета пенсий часто возникают ошибки", – рассказал он.

"Пенсии мы начинаем платить приблизительно с 4 июля. До 4 июля перерасчет пенсий будет полностью завершен", – добавил Розенко.

rupres.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 грн, а с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

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