Украинцам через несколько недель пересчитают пенсии: кого коснется

В Украине с 1 января 2019-го пересчитают пенсии военным. Прибавка к выплате составит 25% от рассчитанной в 2018 году суммы.

О грядущем пересчете на заседании Кабмина 18 декабря заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Отметим, военные и полицейские на пенсии получат прибавку в размере 25% от новых расчетных выплат. Так, чем старше военный пенсионер, тем сильнее "устарела" его пенсия. Дело в том, что заработные платы растут каждый год, а вот пенсии поднимали непропорционально росту зарплат.

Теперь же всем военным пенсионерам предложили получить справки с указанием "современных" зарплат на должностях, которые они занимали. Повышение разобьют на три этапа. В 2018-м военные получили 50% от положенного повышения, в 2019-м – 25%.

Отметим, в Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн. Так, в 2019 году дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным.

Как сообщалось, в Украине с 1 декабря повысили минимальный размер пенсии с 1435 до 1497 гривен. Повышение пенсий будет проходить в три этапа: в декабре в связи с индексацией, в январе коснется только военных, в апреле автоматически пересчитают всем работающим украинцам. OBOZREVATEL подробно разбирался, кому и как повысят пенсии.