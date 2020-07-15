Украинцам больше не придется носить с собой идентификационный код: чем заменят

Украинцам скоро не нужен будет бумажный индивидуальный налоговый номер, ведь его электронная версия появится в приложении "Дія" отдельным документом.

Как пояснил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, его можно будет направить госорганам через QR или пуш-сообщения.

"Вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым проложив путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажке). Он скоро будет в "Дії", отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш сообщения любому госоргану", – написал Федоров.

Министр добавил, что ждет момента, когда сможет сжечь "жизнью-потрепанный кусок бумаги".

Бумажный налоговый код станет электронным Telegram Федорова

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля Министерство цифровой трансформации представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона. Мы рассказывали, как его скачать и установить.