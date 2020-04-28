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28 апреля • обновлено в 14:04
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Украинскую пшеницу впервые купила Саудовская Аравия: известны условия сделки

1.3т
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Саудовская Аравия впервые купила у Украины 60 000 тонн пшеницы за счет инвестиций в сельскохозяйственные активы за рубежом

Государственный закупщик зерна Саудовской Аравии SAGO купил 60 000 тонн украинской пшеницы по цене $248 за тонну у инвестиционной компании SALIC, которая владеет агрохолдингом "Мрия" в Украине. Как пишет Reuters, это первая покупка зерна Саудовской Аравией за счет инвестиций в сельское хозяйство за рубежом.

Страна инвестировала в покупку дешевых сельскохозяйственных угодий для укрепления своей продовольственной безопасности в течение десяти лет (Саудовская Аравия на 80-90% зависит от импорта продуктов питания). Указанная закупка зерна стала первым результатом в этой деятельности.

Саудовская Аравия обычно импортирует пшеницу из США, Южной Америки, Австралии и Европы. В прошлом году SAGO снизила свои требования к повреждению пшеницы, что позволило увеличить импорт из стран Черноморского региона, отмечает агентство.

Украинская пшеница, которую закупили саудиты, содержит 11-12% белка и должна прибыть в сентябре.

Впервые: Украина нашла нового покупателя на пшеницу

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем маркетинговом году экспортные отгрузки кукурузы из Украины ограничат. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже разработали приложение к Меморандуму о взаимопонимании с участниками зернового рынка, где прописаны граничные объемы экспорта зерна.

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Тема
Экспорт и импорт товаров
Место
Саудовская Аравия
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