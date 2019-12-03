Украинское вино Villa Krim и коньяк "Жан-Жак" делают в Крыму: опубликовано расследование

Компания-производитель алкоголя "Алеф-Виналь" днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева использует свои мощности в оккупированном Крыму.

В частности, один из крупнейших украинских производителей алкоголя после аннексии полуострова Россией юридически разделил свой бизнес – на украинскую и российскую части. Об этом говорится в расследовании "Настоящего Времени".

В частности, “Алеф-Виналь” производит вина торговых марок “Золотая Амфора”, Villa Krim, “Старый Крым”, коньяки Klinkov, “Жан-Жак”, а также водку GreenDay и Helsinki.

Компания продает в России “вино с защищенным географическим указанием Крым”, а для Европы и США разливает свою продукцию на материковой Украине. Виноград на обоих производствах один и тот же.

Санкции ЕС и США запрещают импорт и экспорт продукции из Крыма, но с помощью этой схемы производитель обходит санкции.

В Россию продукция идет с четырех заводов, которые находятся в Крыму. Все вина изготавливают на АО “Старокрымском”, коньяки – на “Заводе марочных коньяков “Багерово”, виноград выращивает агрофирма “Бурлюк”, а перерабатывает и производит коньячный спирт “Алеф-Виналь-Крым” в поселке Почтовое.

ЕС и США запрещают импорт и экспорт продукции из оккупированного полуострова, но производитель обходит санкции

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций утвердили автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

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