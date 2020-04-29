Украинцы, которые оказались без работы из-за введенного карантина, не получили абсолютно никакой помощи от государства и остались практически наедине со своими проблемами.

Об этом написал бывший вице-премьер Павел Розенко в блоге на OBOZREVATEL.

"Казалось бы, кризис. Люди должны получить защиту от государства, до 3 млн человек сейчас безработные или работают на полставки или ушли в отпуска за свой счет. Это же очевидные вещи, которые сегодня нужно защищать. Что предложило правительство? Оформляйте пособие по безработице. Но чтобы ее оформить, надо пройти 10 кругов ада, чтобы на выходе получить тысячу гривен пособия по безработице. Вот что предлагает власть людям, которые потеряли работу", – рассказал Розенко.

По его словам, в нормальных условиях, когда работает экономика, есть рабочие места, такая низкая помощь возможна, как вариант того, чтобы стимулировать людей искать работу, "но сейчас ее просто физически нет, как и другой альтернативы тоже".

Комментируя инициативы правительства о том, что нужно всеми возможными способами оставить заробитчан в Украине, Розенко отметил, что для этого нужны программы, а не запреты. Закрывать границы и не дать альтернативы, он уверен, – это поставить людей на грань выживания и не дать им шанса улучшить свою жизнь.

"А недавно в правительстве заявили о создании 500 тыс. рабочих мест. Вроде это должны быть бюджетные рабочие места: укладка брусчатки, озеленение, социальные работники. Извините, но на эти работы являются деньги, финансирование предусмотрено? На социальных работников не добавлено ни копейки, то как будут создаваться эти рабочие места? Кто их будет финансировать?.. И вообще – озеленение территории – это приоритет государства сегодня?", – написал бывший чиновник.

Розенко добавил, что последние заявления властей – откровенный популизм и профанация, чиновники пиарятся на том, что ни людям, ни государству не нужно. В итоге – разочарование растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс Киев – Лондон с украинскими заробитчанами, который должен был состояться в 12:40 29 апреля.

Правительство Украины планирует создать в стране около полумиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривен.