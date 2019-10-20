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20 октября • обновлено в 17:12
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Украинское масло дешевле покупать в Испании: раскрыта схема

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Цены на ряд продуктов украинского производства в Европе оказались ниже, чем в самой Украине.

Так, украинское подсолнечное масло в Испании можно купить на 15-20% дешевле, сообщил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он раскрыл схему, как именно получается такая разница.

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По данным экономиста, куриное мясо отечественного производства в Украине тоже стоит дороже, чем в Прибалтике или в Польше.

"Нюанс в том, что европейцы активно борются за низкие цены на продовольствие для своих граждан", – подчеркнул он.

Пендзин объяснил, что такая разница цен на продукты питания связана с отличиями в системе европейского и украинского НДС (налога на добавленную стоимость).

"В Украине НДС абсолютно одинаковый – как на промышленные, так и на сельскохозяйственные товары. Покупая батон, мы с вами платим 20% государству. А европейцы пошли более разумным путем. У них разный НДС на разные товары. НДС на сельскохозяйственные товары, в соответствии с нормативами Евросоюзу, может колебаться от 5% до 7%", – указал он.

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По его словам, в Испании НДС на продукты питания составляет 5%.

"Т.е. украинский товар, который у нас облагается 20% НДС, едет в Европу "чистеньким" (без налога), поскольку здесь НДС экспортеру возвращается. К стоимости товара прибавляются транспортные расходы + 5% НДС. В любом случае, разница составляет около 10%. И вот, пожалуйста, яркий пример того, как в Испании подсолнечное масло дешевле, чем в Украине", – рассказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что на сегодняшний день Украина является самым крупным экспортером подсолнечного масла в мире. "По грубым подсчетам, мы сегодня экспортируем 75-80% того, что производим", – отметил Пендзин.

Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире

Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире

uprom.info

Ранее глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в эфире ObozTV сравнил цены на продукты в Украине и Польше. Выяснилось, что молоко у западных соседей дешевле примерно в два раза, а белый хлеб – в среднем на 30%.

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Темы
Новости ObozTV Цены на продукты Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Олег Пендзин
Место
Украина
Теги
цены продукты еда Европейский Союз
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