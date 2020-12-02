Украинское госпредприятие закупило элитных пикапов на 9 млн грн

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" закупило девять пикапов Toyota за 9,14 млн гривен.

В частности, тендер на поставку автомобилей выиграла компания "Види Автострада". Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Таким образом, "Укрхимтрансаммиак" приобрел:

Toyota Hilux за 1,024 млн гривен с доставкой в Киев;

Четыре автомобиля Toyota Hilux по 1,015 млн гривен с доставкой в Лозовую Харьковской области;

Четыре автомобиля Toyota Hilux по 1,015 млн гривен с доставкой в Николаев.

"Види Автострада" обязана поставить автомобили до 11 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" по результатам тендера планировал потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. На внедорожник Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планировал потратить 1,8 млн грн.

Однако позже глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области отменен.