В Украине агентствам по трудоустройству за границей запретят брать деньги с соискателей за поиск работы.

Такая норма прописана в законопроекте №2365, который 18 июня приняла Верховная Рада. Издание "Минфин" пояснило, каким образом новый закон повлияет на украинских заробитчан.

По мнению одних экспертов, так удастся изгнать с рынка мошенников, которые хотят нагреться на наших согражданах. Другие уверяют, что новые правила лишь поспособствуют переделу рынка.

Основные новшества прописаны для агентств, предоставляющих услуги по трудоустройству за границей.

Во-первых, хотят отменить их лицензирование. Вместо лицензий агентства будут получать разрешения на работу. Также компании внесут в специальный реестр и станут проверять их деятельность.

"Получение лицензии — сложная бюрократическая схема. Я знаю случаи, когда агентство шесть раз подавало документы, но в итоге все равно получило отказ. Но если есть выход на нужного чиновника, лицензию можно купить. То есть, лицензирование не выполняет свою главную функцию — контроля над рынком. Зато усложняет жизнь законопослушным агентствам", — пояснил глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Во-вторых, документ устанавливает запрет для агентств брать деньги с претендентов на работу. Все услуги по подбору вакансии и организации выезда должны стать полностью бесплатными для людей.

Предполагается, что платить за все будут работодатели. Предлагается механизм, по которому работодатель дает агентству заявку и по итогу оплачивает ее выполнение. Соискатель при этом ничего не платит.

С какими мошенническими схемами сталкиваются украинские заробитчане

Одной из главных проблем на рынке посреднических услуг по трудоустройству за границей являются мошенники. Они берут с соискателя по 100-500 евро, якобы за поиск работы. Но в итоге просто "пропадают" или же отправляют человека за границу на несуществующую вакансию.

Привлечь таких посредников к ответственности непросто. В договорах, которые они подсовывают украинцам, обычно прописано, что плата вносится за "информационные услуги".

В-третьих, в законопроекте предусмотрены жесткие штрафы для агентств за нарушение правил работы (в частности, платные услуги для соискателей) — до 2-5 тыс. необлагаемых налогом минимумов (34 тыс.- 85 тыс. грн). Как рассчитывают авторы законопроекта, это должно стать веским аргументом для посредников соблюдать закон.

Как будет работать новый закон

Законодатели хотят, чтобы за услуги посредников платили исключительно работодатели. Стоит отметить, что и сейчас это практикуется. Но далеко не все компании готовы щедро оплачивать подбор рабочих в Украине.

Лишь немногие перечисляют деньги по предоплате, большинство платит уже по факту "поставки" рабочих, а в некоторых случаях — после испытательного срока.

То есть, запрет брать деньги с соискателей может ударить не только по мошенникам, но и по небольшим агентствам, у которых еще не наработана база платежеспособных работодателей. Зато в выигрыше окажутся крупные агентства по трудоустройству. Не исключено, что это скажется на предложении вакансий — оно сузится.

"Такой подход может свидетельствовать о попытке передела рынка. Далеко не все европейские работодатели кинутся оплачивать поиск рабочих. К тому же многие украинцы трудятся за границей неофициально, а в этом случае работодатель точно ничего не будет платить", — прояснил Аналитик института Growford Алексей Кущ.

Напомним, что почти 100 тысяч украинцев в мае выехали в Польшу на заработки. Однако с появлением возможности вновь зарабатывать в ЕС оживились и мошенники, которые не прочь получить выгоду от доверчивых сограждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в Варшаву прибыл первый за карантин чартерный авиарейс с украинскими заробитчанами.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.