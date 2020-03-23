Украинским властям посоветовали не тянуть с индексацией пенсий

Индексацию пенсий в Украине нужно проводить несмотря ни на что, поскольку она была заложена в государственный бюджет.

Об этом написал в Facebook экономист Даниил Монин

"Я вообще не понимаю разговоров про индексацию пенсий. Ее нужно проводить без разговоров. Во-первых, индексация пенсий была заложена в государственном бюджете. Во-вторых, это увеличит пенсионные выплаты с 36 млрд в месяц до 39-40 млрд в месяц. Найти дополнительные 3-4 млрд - техническая работа Минфина", - написал Монин.

Также по словам эксперта, расходы государства на пенсии – это примерно 25%, поэтому сокращение 3% госрасходов в части 75% дает экономию в 40 млрд.

"У нас только на госзакупки тратится млрд 300, так что вопрос приоритета и МВФ тут ни при чем", - подытожил Монин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ради индексации пенсий в 2020 году Украина будет увеличивать внешний долг и дефицит бюджета. Пойти на такие меры придется из-за вспышки коронавируса.

Ранее в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

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