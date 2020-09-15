Украинским учителям поднимут зарплаты на 30%: озвучены сроки

Валентина Гембарская Экономика 12:36, 15.09.2020 Обновлено: 13:18, 15.09.2020

В Украине с сентября зарплата учителей вырастет на 5,8%, а в 2021 году – еще на 30%.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала "1+1".

"С сентября зарплата повысилась на 5,8%. В бюджете мы вместе с Минфином заложили увеличение на 30% за следующий год зарплаты учителя", – сообщил он.

По его словам, в новой образовательной программе по противодействию коронавирусу также заложен 1 млрд грн на следующий бюджетный год для закупки оборудования для рабочих мест для дистанционного обучения.

Шкарлет, в частности, опроверг информацию относительно снятия доплат и надбавок учителям.

"Сохранили их все. Но за счет изменения первого тарифного разряда, за счет увеличения расходов на оплату труда, за счет увеличения субвенции почти на 33 миллиарда гривен образовательный бюджет будет увеличен в следующем году", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей выросли примерно на 6%.

8 сентября появилась информация, что из-за нехватки денег приостановили действие постановления, которое предусматривало повышение должностного оклада педагогам.

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