Украинским шахтерам выплатят задолженность по зарплате: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Государственный бюджет на 2018 год, который предусматривает погашение задолженности по выплате заработной платы шахтерам.

Как сказано на сайте администрации президента, из спецфонда бюджета выделят Министерству энергетики и угольной промышленности 1,4 млрд гривен. В рамках бюджетной программы "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" они должны частично покрыть расходы по себестоимости готовой товарной угольной продукции.

"Реализация Закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц", - сказано в сообщении.

Помимо того, закон расширяет источники финансирования указанной госпрограммы. Теперь к ним причислили конфискованы средства и средства от реализации изьятого имущества коррупционеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Верховная Рада приняла законопроект №8362 и разблокировала выплату зарплат украинским шахтерам. Таким образом на погашение задолженности выделили 1,4 млрд грн.