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13 мая • обновлено в 16:24
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Рада освободила часть украинских предпринимателей от налогов: кто может не платить

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №2166, который предусматривает возможность для предпринимателей не платить налоги за месяцы, в которых они не получали прибыль.

За соответствующее решение проголосовал 321 депутат (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Закон совершенствует нормы законодательства о начислении и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Главное из документафизлицам-предпринимателей отменили обязательства (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности) платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.

В частности, перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, дополнили лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии добровольного участия.

Также от уплаты ЕСВ за себя освободят лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность – при условии постановки их на учет как физлиц-предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП.

Также от уплаты налога освободили лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы обязаны до 1 июня заполнить декларации и заплатить налог за первый квартал. Речь идет о тех налогоплательщиках, кто получает дополнительную прибыль.

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Автор
Маргарита Лукьянец
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины налоги
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