Украинским пенсионерам раздадут по тысяче: в "Слуге народа" назвали сроки

Татьяна Гайжевская Экономика 16:25, 22.04.2020 Обновлено: 16:47, 22.04.2020

В Украине уже на этой неделе начнут выплачивать пенсии с учетом разовой доплаты в 1 тыс. грн тем, кто получает выплаты размером до 5 тыс. грн.

Об этом в эфире ObozTV рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Чтобы осуществить выплаты, были нужны изменения в Государственный бюджет, которые были приняты на прошлой неделе. После подписания закона президентом правительству потребуется около 5 дней, чтобы начать такие выплаты. Президент уже подписал бюджет. Думаю, до конца недели выплаты начнутся", – спрогнозировала она.

Как пояснила Третьякова, начисления будут происходить автоматически – либо путем зачисления на банковскую карту, либо путем доставки через почту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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