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8 апреля • обновлено в 21:44
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Украинским пенсионерам начали выплачивать компенсации: кто первым получил доплату

33.6т
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Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен, после того, как перечислил выплаты работающим пенсионерам.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда во вторник, 7 апреля.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 № 251" Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля 2020 г. пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера", – говорится в нем.

Пенсионерам начали выплачивать компенсации: кто первым получил доплату

Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию и имеющих страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше 2600 гривен.

Пенсионным фондом проведены соответствующие перерасчеты для 1480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Изготовленные выплатные сведения переданы банкам и отделением АО "Укрпочта".

Выплата компенсации за апрель начата 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижению ими возраста 80 лет.

Отмечается, что пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами АО "Укрпочта" домой.

Пенсионерам начали выплачивать компенсации: кто первым получил доплату

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Ранее Пенсионный фонд перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 грн.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Пенсионный фонд
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все ради стариков . Старики это наше все. Наше счастье радость наслаждение
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень." // Цікаво, у кого пенсія в Україні дорівнює або перевищує 9000 гр.? Навряд чи це науковці, викладачі чи медичні працівники. Явно колишня номенклатура радянської і пострадянської доби, яка і так добре "подоїла" Україну. Вважаю, що пенсіонерам з такими пенсіями взагалі ніяких додаткових виплат не треба робити! Краще б зробили більші виплати тим, у кого пенсія не перевищує 3000 гр.
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