Украинских военных обманывают на кредитах: кто виноват, и как не потерять деньги

В Украине для военных предусмотрен ряд социальных льгот. Это сделано для того, чтобы каждый защитник родину чувствовал благодарность со стороны государства.

Однако некоторые учреждения упираются против действующего законодательства, и всячески пытаются обойти прописанные нормы. Но часто неправыми могут оказаться и сами военные. Подробнее – в OBOZREVATEL.

Главное:

С мая 2018 года банкам запрещено начислять штрафные санкции, пеню или проценты за задержки в погашении кредита для военных и резервистов на период мобилизации.

Государственный "Ощадбанк" обвинили в попытке обойти нормы закона и начислении пени за за пользование кредитом. В банке опровергают данную информацию.

Виноваты могут быть не банки, а сами клиенты-военные.

Запрет для банков

Огромные штрафы и пени за не вовремя внесенный платеж по кредиту, начисленные проценты за пользование услугой, регулярные звонки из банков с напоминанием о задолженностях, с этими и другими проблемами сталкивались военнослужащие по возвращению со службы к мирной жизни.

Чтобы облегчить жизнь военным Верховный Суд в своем постановлении от 30 мая 2018 по делу о взыскании задолженности по кредитному договору постановил, что на время особого периода, который начался в Украине 18 марта 2014 года военнослужащим не будут начисляться штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом.

Военный

Таким образом, на основании статей 5, 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ч. 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным – с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода, не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом".

Однако, появилось сообщение о том, что один из госбанков все же нашел способ, как собирать деньги с военных в обход закона.

"С 2020 года наш с вами любимый государственный "Ощадбанк" решил обойти норму закона, и теперь насчитывает не проценты по кредиту, а пеню за пользование кредитом в размере 3,2% в месяц, что равно около 40% годовых. На обращение отвечают, что мы вам проценты не начисляем, а пеня это совсем другое, поэтому будьте милые платите вовремя", – пишет Telegram-канал "Черный рыцарь".

Telegram-канал "Черный рыцарь"

В комментарии OBOZREVATEL адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец также отметил, что украинские банки частенько грешат незаконными начислениями.

"Банки у нас очень любят начислять что угодно, даже начислять проценты, пеню после завершения срока кредита, хотя знают, что не имеют на это права. Даже после того, как им в судах было отказано во взыскании кредитной задолженности, они продолжают начислять себе проценты. Для банков в этом есть своя выгода, так как эти проценты они относят себе на расходы, и фактически уменьшают налогооблагаемую прибыль, которую платит банк", – объясняет адвокат.

Однако, если дело дойдет до суда, чтобы в принудительном порядке взыскать эту пеню, комиссию, или любые другие платежи, банкам откажут в его удовлетворении, ссылаясь именно на эти нормы закона, которые защищают права военных, говорит Кравец. При этом, пеня, как и проценты относятся ко штрафным санкциям, начисление которых запрещено законом, поэтому банки не могут манипулировать терминами.

Суд

Судя по всему, это уже не первый случай, когда происходят подобные попытки "забыть" или же обойти нормы закона. Так, еще в августе 2019 года Нацкомфинуслуг, напомнил кредитным учреждениям, что они не имеют права начислять проценты по кредитам физических лиц, а также применять к неплательщикам штрафы и пени за несвоевременное выполнение кредитных обязательств военнослужащими.

Скорее всего, такое сообщение стало реакцией на поток жалоб от клиентов в Нацкомиссию, однако банковские эксперты отмечают, что проблема может быть не в кредиторах, а в самих клиентах.

Есть не мало случаев, когда военнослужащие сами забывают указать свой статус в анкете при заполнении заявки. Бывает, что это делается сознательно, потому что банки и кредитные учреждения, после постановления Верховного суда, стали крайне неохотно выдавать кредиты военным.

"Действительно, может быть ситуация, когда лица, которые были привлечены в ряды армии, фактически не предоставляют необходимых документов по требованию банков. Таким образом финучреждение может даже не знать, что это лицо является военным и находится в зоне проведения ООС. Поэтому, если такая ситуация возникает, я бы советовал обратиться в банк, предоставить соответствующие документы", – отметил Кравец.

Все нормы закона соблюдены

В свою очередь пресс-служба "Ощадбанка" опровергает все возможные обвинения. В комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь госбанка Ярослава Титова подчеркнула, что с момента внедрения данных изменений в украинском законодательстве, банк соблюдает все нормы закона.

"При обращении военнослужащих "Ощадбанк" прекращает начисление процентов за пользование кредитами и неустойки (пени) на время пребывания заемщиков на военной службе в особый период, при условии представления документального подтверждения", – сказала пресс-секретарь.

Кроме того, в случае начисления процентов за пользование кредитом в течение периода пребывания клиента на военной службе, начисленные проценты банком аннулируются при предоставлении документа в подтверждение пребывания на службе.

"Учреждениями банка принимаются все меры для обеспечения комфортного обслуживания клиентов, недопущения возникновения проблемных ситуаций, внедряются новые услуги и виды операций. С целью удовлетворения потребностей потребителей применяются также индивидуальные подходы к решению потребностей клиентов, в том числе и военнослужащих", – добавила Титова.

При этом, никаких изменений в начале 2020 года при обслуживания военнослужащих не внедрялось.

Что делать, если банк все же требует заплатить

В том случае, если банк насчитал штраф, проценты или пеню за период вашей службы в армии, вам необходимо в произвольной форме написать ходатайство о приостановлении начисления штрафных санкций или процентов, или же их отмене, с обязательным указанием начала льготного периода. Напомним, для военнослужащих льготный период начался с 18 мая 2014 года, а мобилизованные указывают дату мобилизации.

Кредит

Ходатайство можно принести в банк лично, либо отправить по почте. Так же в банк подаются ксерокопии документов, которые обосновывают предоставление льготного кредитования. Это может быть удостоверение участника боевых действий, военный билет с датами призыва, справка о прохождении военной службы, выданная военкомом или военной частью, с указанием даты призыва или выписка из приказа о зачислении в списки личного состава воинской части (для резервистов), с указанием даты мобилизации, подписанным начальником (командиром) и скрепленной печатью.

Если банк отклонит ходатайство военнослужащего или ветерана о кредите — это будет прямым нарушением ст. 14 п. 15 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

В таком случае, вам необходимо будет написать письмо о нарушении в Нацбанк, который отправит запрос в банк и проверит информацию. Обычно, после этого кредиторы быстро отменяют все наложенные штрафы. Но если Нацбанк никак не повлиял на политику финучреждения, тогда можете смело обращаться в суд.

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