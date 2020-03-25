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25 марта • обновлено в 14:29
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Украинских политиков предупредили об опасности продвижения идеи дефолта

3.6т
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Оглашение дефолта влечет за собой множество рисков и опасностей для Украины, однако есть политики, которые несмотря на это предлагают не платить по внешним долгам.

Об этом в среду, 25 марта, написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован у себя в Facebook.

"В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривень и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным", - написал он.

Рашкован также привел слова, которые, как он считает, которые стоят в одному ряду с дефолтом: девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародерство, международная изоляция

"Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт. Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?", - подчеркнул Рашкован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине возможен экономический кризис, который будет следствием мирового.

Финансовый аналитик и блогер Сергей Фурса считает, что Украина намеренно срывает программу сотрудничества с МВФ, что может обернуться огромными проблемами для экономики страны.

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Персона
Владислав Рашкован
Место
Украина
Тег
дефолт
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Golan Sim
Golan Sim
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвня життя в Українi, ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому нам треба запровадити ще бiльш покращення..", - В. Вятрович. ))
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Pollak John
Pollak John
именно этого они и хотят .Их лишили кормушки и не дают воровать .
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Федоров Федор
Федоров Федор
А чем картинки, которые он привел, отличаются от картинок с нынешней Украины? Если по его словам они олицетворяют дефолт, то он уже давно наступил)
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