Авиакомпании не смогут взвинтить цены на билеты: Кабмин принял решение

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам пассажиров, которые выросли из-за ажиотажа.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в понедельник, 16 марта.

Стоимость авиабилетов будут контролировать 0462.ua

Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Соответствующее поручение будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

Таким образом власти отреагировали на сообщения о том, что авиаперевозчики на фоне панических настроений взвинтили цены на билеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания МАУ полностью закрыла регулярное авиасообщение в исполнение решения СНБО. Гражданам Украины, которые не успели вернуться домой, нужно обратиться в украинское консульство. Для таких случаев будут организованы специальные отдельные нерегулярные рейсы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!