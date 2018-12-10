Стали миллионерами: Snapchat купил украинский проект за бешеные деньги

Американская компания Snap купила украинский стартап Teleport Future Technologies, который создал 20-летний одессит Владислав Уразов.

Таким образом разработчик популярного приложения Snapchat приобрел команду из 5-ти ведущих специалистов и права на все технологии стартапа, передает Лига.net.

Соглашение было подписано в феврале 2018 года и в ноябре полностью исполнено. Сумма сделки составила около $8 млн.

Отмечается, что Teleport прославился одноименным приложением, которое окрашивает волосы на фотографиях в разные цвета.

Приложение Teleport Без Табу

"Проект создали год назад. 19-летний одессит Владислав Уразов вместе со партнером Богданом Матвеевым собрал команду из 30 человек из разных стран, включая Украину, Францию, Англию и Россию. Стартап привлек $1 млн инвестиций и развивал внутреннюю технологию определения объектов на фото и видео", - сообщает издание.

Teleport поставил рекорд в украинском, российском и белорусском App Store, набрав более 1 млн скачиваний за первые сутки после релиза. Он более недели занимал первое место в магазинах приложений.

Приложение Teleport

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале флагман мировой электронной торговли Amazon инициировал покупку украинского стартапа Ring с главным офисом в Калифорнии за 1 миллиард долларов.