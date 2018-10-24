В Украине предприниматели будут платить налоги по-новому: что изменится

Верховная Рада должна до 20 ноября утвердить новый проект государственного бюджета на 2019 год. Согласно тексту документа, уже в следующем году поменяются налоги для физлиц-предпринимателей самых популярных групп – 2-й и 3-й.

Как пишет AIN, на основании данных из этого документа финконсультант Любомир Остапив подготовил аналитику о том, каких перемен ждать уже в скором времени.

Он отметил, что система для физлиц-предпринимателей, по которой они работают, на 2019 год существенно не поменяется, несмотря на заявления Государственной фискальной службы о необходимости отменить упрощенную систему налогообложения.

"Ставки налога остаются те же – фиксированная для 2-й группы, 5% от поступлений – для 3-й, немного вырастет минимальная зарплата, на базе которой начисляется ЕСВ. Если в текущем году минимальная зарплата, установленная бюджетом, составляла 3723 грн, то в следующем – 4173 грн. Сама ставка ЕСВ не поменялась, как была, так и осталась 22%", - пояснил эксперт.

Пример расчета налогов для физлиц-предпринимателей 2 и 3-й групп:

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет физическим лицам объявлять себя банкротами.