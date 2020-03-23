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23 марта • обновлено в 10:29
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Крымский мост стал причиной колоссальных убытков для Украины: сколько потеряли порты

2.6т
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Построенный Россией Керченский мост и досмотр кораблей, осуществляемый ФСБ, привели к тому, что Мариупольский и Бердянский морские порты несут значительные убытки.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передают "Крым.Реалии".

Так, согласно данным, после строительства моста в Азовское море не могут заходить суда типа Panamax, поэтому Украина потеряла грузопоток в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, США и Канаду.

Из-за Крымского моста Украина терпит убытки

Из-за Крымского моста Украина терпит убытки

Инфоцентр "Крымский мост"

Также в администрации портов отмечают, что с апреля 2018 года все суда, следующие через Керчь-Еникальнский канал, проверяет ФСБ. Это задерживает движение как минимум на 12 часов.

"На протяжении последних шести лет, по сравнению с 2013 годом, в Мариупольском морском порту грузообработка снизилась на 44,9 млн тонн, а количество обработанных судов уменьшилось на 5 688 единиц", – говорится в сообщении администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма недавно заявили, что по итогам зимнего сезона по Крымскому мосту проехало 700 тысяч машин.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ну так госпереворот был на пользу. Скачите выше нацисты)))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Михайлов Виталий, идиот, обозные макаки скачут методичку уже 6 лет
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Отродясь панамаксы не ходили в Азовское море . Их осадка 12 метров. Средняя глубина Азова 7,5 метра
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хo)(лы, а зачем вам в панамаксы в мариупольский и бердянский порты? Эти порты все равно не смогу принять суда этого класса. Длина Панамаксов - до 290 метров, осадка 12 метров. А эти два порта могут обслуживать суда с осадкой не более 8 метров. Вот когда построите порты, соответствующие тогда и будете плакаться. Хотя вы их не построите никогда.
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