Крымский мост стал причиной колоссальных убытков для Украины: сколько потеряли порты

Построенный Россией Керченский мост и досмотр кораблей, осуществляемый ФСБ, привели к тому, что Мариупольский и Бердянский морские порты несут значительные убытки.
Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передают "Крым.Реалии".
Так, согласно данным, после строительства моста в Азовское море не могут заходить суда типа Panamax, поэтому Украина потеряла грузопоток в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, США и Канаду.
Из-за Крымского моста Украина терпит убытки
Инфоцентр "Крымский мост"
Также в администрации портов отмечают, что с апреля 2018 года все суда, следующие через Керчь-Еникальнский канал, проверяет ФСБ. Это задерживает движение как минимум на 12 часов.
"На протяжении последних шести лет, по сравнению с 2013 годом, в Мариупольском морском порту грузообработка снизилась на 44,9 млн тонн, а количество обработанных судов уменьшилось на 5 688 единиц", – говорится в сообщении администрации.
Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма недавно заявили, что по итогам зимнего сезона по Крымскому мосту проехало 700 тысяч машин.
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