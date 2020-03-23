Крымский мост стал причиной колоссальных убытков для Украины: сколько потеряли порты

Построенный Россией Керченский мост и досмотр кораблей, осуществляемый ФСБ, привели к тому, что Мариупольский и Бердянский морские порты несут значительные убытки.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передают "Крым.Реалии".

Так, согласно данным, после строительства моста в Азовское море не могут заходить суда типа Panamax, поэтому Украина потеряла грузопоток в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, США и Канаду.

Из-за Крымского моста Украина терпит убытки Инфоцентр "Крымский мост"

Также в администрации портов отмечают, что с апреля 2018 года все суда, следующие через Керчь-Еникальнский канал, проверяет ФСБ. Это задерживает движение как минимум на 12 часов.

"На протяжении последних шести лет, по сравнению с 2013 годом, в Мариупольском морском порту грузообработка снизилась на 44,9 млн тонн, а количество обработанных судов уменьшилось на 5 688 единиц", – говорится в сообщении администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма недавно заявили, что по итогам зимнего сезона по Крымскому мосту проехало 700 тысяч машин.

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