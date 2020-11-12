Украинские лаборатории покупают реагенты для ПЦР-тестов у российской компании, – Палица

Украинские лаборатории закупают у российской компании "Вектор-Бест" реагенты для тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 12 ноября заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица. Он не уточнил, но скорее всего, имелась ввиду украинская дочка "Вектор-Бест Украина".

"Мы начали анализировать. За последний месяц реагенты для ПЦР-тестов в Украине почти везде выигрывает (аукционы) российская компания "Вектор-Бест". Российская компания с российскими реагентами, которые продаются государственным лабораториям в 10 раз дороже себестоимости", – сказал политик.

Отметим, что ЗАО "Вектор-Бест-Украина" является дочерним предприятием российской АО "Вектор-Бест". Об этом говорится на сайте компании.

Скриншот сайта украинской дочки "Вектор-Бест".

Скриншот сайте российской компании "Вектор-Бест".

Директором последней является россиянин Хусаинов Мурат Даукенович.

Поиск в системе государственных закупок ProZorro по завершенным торгам, а также названии компании и фамилии конечного бенефициара выдал 37 результатов.

Результаты поиска в системе ProZorro.

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Результаты поиска в системе ProZorro.

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Результаты поиска в системе ProZorro.

Результаты поиска в системе ProZorro.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что адекватная рыночная цена для тестирования на COVID-19 в Украине – около 1000 грн с учетом качественных реагентов.