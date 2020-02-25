Украинские банки рекордно нарастили прибыль

В январе 2020 года украинские банки увеличили прибыль на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook, прибыль достигнула отметки в 6,6 млрд грн.

Среди основных факторов, способствующих росту прибыли, названы высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы финучреждений выросли на 12% до 22,6 млрд грн, а расходы — на 8% до 16 млрд грн.

Факторы роста банковской прибыли:

рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд грн

рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 млрд грн

положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи — 2,7 млрд грн

низкий объем отчислений банками в резервы — 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что украинские банки по итогам 2019 года получили прибыль в размере 60 млрд гривен. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!