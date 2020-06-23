Украинская промышленность упала за май на 12,2% – экономист

Украинская промышленность за май упала на 12,2%. Таким образом с начала 2020 года падение в промышленности уже составило 8,7%.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он назвал области в которых промышленность в мае 2020 упала больше всего:

1. Черновицкая -40,9%

2. Закарпатская -34,3%

3. Волынская -26%

4. Донецкая -23,2%

5. Тернопольская -23%

Также Компаниец указал области с наибольшими темпами прироста промышленности:

1. Луганская +50,8

2. Полтавская 1,5

3. Кировоградская -4,6

4. Львовская -4,9

5. Хмельницкая -7,2

Он указал области, где больше всего упала промышленность за январь-май 2020:

1. Черновицкая -25,2

2. Закарпатская -21,6

3. Днепропетровская -18,6

4. Тернопольская -17,6

5. Волынская -14,4

Наибольшие темпы прироста промышленности за январь-май:

1. Херсонская +6,5

2. Львовская +3,3

3. Кировоградская +2,6

4. Полтавская -0,1

5. Николаевская -1

Падение промышленности Facebook Владимира Компанийця

Падение промышленности Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в I квартале 2020 реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении, несмотря на то, что прогнозировалось падение на 0,5%.