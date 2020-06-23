Украинская промышленность упала за май на 12,2% – экономист
Промышленность в Украине упала (Фото: "Интерфакс")
Украинская промышленность за май упала на 12,2%. Таким образом с начала 2020 года падение в промышленности уже составило 8,7%.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он назвал области в которых промышленность в мае 2020 упала больше всего:
1. Черновицкая -40,9%
2. Закарпатская -34,3%
3. Волынская -26%
4. Донецкая -23,2%
5. Тернопольская -23%
Также Компаниец указал области с наибольшими темпами прироста промышленности:
1. Луганская +50,8
2. Полтавская 1,5
3. Кировоградская -4,6
4. Львовская -4,9
5. Хмельницкая -7,2
Он указал области, где больше всего упала промышленность за январь-май 2020:
1. Черновицкая -25,2
2. Закарпатская -21,6
3. Днепропетровская -18,6
4. Тернопольская -17,6
5. Волынская -14,4
Наибольшие темпы прироста промышленности за январь-май:
1. Херсонская +6,5
2. Львовская +3,3
3. Кировоградская +2,6
4. Полтавская -0,1
5. Николаевская -1
Падение промышленности Facebook Владимира Компанийця
Падение промышленности Facebook Владимира Компанийця
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в I квартале 2020 реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении, несмотря на то, что прогнозировалось падение на 0,5%.