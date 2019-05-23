Украинская промышленность совершила резкий скачок: инфографика

В Украине индекс промышленной продукции в апреле установил рекорд: + 5,2% за последние 12 месяцев.

Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Это максимум с января 2017 года. Благодаря этому темпы прироста промышленность впервые в этом году вышли в плюс, + 0,6% нарастающим итогом январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018 года", - рассказал он.

Экономист подчеркнул, что оживление украинской промышленности состоялось по всем ключевым секторам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец подсчитал, что в первом квартале 2019 года в Украине резко упал прирост ВВП, что свидетельствует о снижении темпов прироста украинской экономики в целом.

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