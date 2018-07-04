"Где можно нормально бомжевать?" Как живется украинцам в "ДНР"

В Донецке, который в результате российской агрессии оказался под контролем "республики", зарплаты за 4 года обрушились до рекордно мизерных отметок. Если в Украине средняя зароботная плата по итогам года составит около 10 тыс. грн (официальный прогноз Кабмина), в "ДНР" найти работу с таким окладом практически невозможно. Даже программисты и финансируемые Россией террористы в лучше случае получают 6,5-6,6 тыс. грн в рублевом эквиваленте.

OBOZREVATEL разобрался, сколько зарабатывают украинцы, которые остались на неподконтрольной территории.

Больше всех зарабатывают террористы и "инспекторы"

Даже в "столице" "ДНР" - Донецке - заработные платы не дотягивают до ближайшего подконтрольного Украине города. В 2013-м уровень заработных плат дончан уступал только столице. Так, в среднем работники угольной промышленности зарабатывали около 6 тыс. грн, учителя - около 3 тыс. грн. В 2018-м жители "ДНР" получают в разы меньше.

Гривню из оборота изъяли, в "республике" платят в рублях. Официально средняя заработная плата в "ДНР" - около 6 тыс. рублей (2,5 тыс. грн), В Украине никто по закону не может получать меньше 3723 грн. А в самой бедной области – Черновицкой – средняя зарплата составляет 6775 грн. Это почти в 3 раза больше, чем в так называемой республике. В Днепропетровской области в среднем зарабатывают 8,7 тыс. грн - в 3,5 раза больше, чем в "ДНР".

Согласно информации "республиканского центра занятости ДНР", всего в "республике" более 300 открытых вакансий. Причем, работу здесь может найти практически любой – от террориста до программиста. Размер заработных плат стартует от 1259 грн (3032 руб.). И таких вакансий здесь - львиная часть. Меньше, чем украинские пенсионеры, в "ДНР" получают водители, медсестры, крановщики. Незначительно больше зарабатывают донецкие инженеры - около 1500 грн (или 3823 руб.).

Немного больше повезло продавцам - они могут рассчитывать на зарплату 3,3 тыс. грн (около 8 тыс. руб.). Правда, и эта сумма меньше украинской минимальной зарплаты. Стоит отметить, что на подконтрольной территории Украины средняя зарплата в сфере "продаж" - 12 284 грн (данные одного из крупных кадровых порталов, полученные как среднее предложение по 11,1 тыс. вакансий).

Даже программисты со знанием Java Script, Python, Ruby могут претендовать на зарплату в 4,1 тыс. грн. Максимальная зарплата для IT-шника в Донецке - 6,5 тыс. грн. В то же время шахтеры в "ДНР", которые традиционно хорошо зарабатывали, сейчас получают 2,3-3,2 тыс. грн (5-7 тыс. руб.). Причем их коллеги на подконтрольной Украине территории зарабатывают примерно в 4-5 раз больше.

"Шикуют" только террористы и "инспекторы". В Донецке можно найти "работу" в незаконном формировании за 10-16 тыс. руб. (4,1-6,6 тыс. грн). "Боец штурмовой группы. Наличие стажа службы в органах внутренних дел, заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. Аттестованный сотрудник. До 35 лет", - описываются требования к одной из самых высокооплачиваемых в "ДНР" вакансий.

Цены "съедают" доходы

Официально незаконные "власти" отчитываются о минимальной инфляции. Если верить местному "министерству экономики", за год цены выросли на 2%. Это меньше, чем в России, которая фактически контролирует и финансирует "республику".

При этом цены на подконтрольной территории значительно ниже, чем в "ДНР". "В Донецке все дорого и по-другому быть не может! Вырезка свиная 295 рублей, помидоры по 66, капуста - 53, филе курицы уже по 240 рублей. Можно найти и дешевле. Два рубля - примерно одна гривня. Вот и считайте, дорого или нет", - рассказала OBOZREVATEL местная жительница.

doneckforum

doneckforum

Кроме того, легально купить импортную технику, многие лекарства – невозможно. Со стороны России завозить товар могут только с нарушением украинского закона, а с подконтрольной территории для торговли ввозить товары запрещено. Так, на городском форуме Донецка среди самых обсуждаемых тем: "Помощь в покупке новых девайсов", "Где можно нормально бомжевать?" и "Где вылечить гепатит С в Донецке?".

"Повезло пенсионерам, которые на подконтрольной территории зарегистрировались и получают украинскую пенсию. Сейчас за гривну можно 2,2 рубля получить, если повезет. У них там пенсия высокая, пусть 3-4 тыс. грн. А в рублях это уже 8 тыс. Я меньше зарабатываю. А еще они же могут и местную пенсию получать, получится, с двумя пенсиями будут жить", - рассказывает местная жительница.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, коммунальные услуги в "ДНР", по сравнению с подконтрольной частью Украины дешевле, но в "республике" нет субсидий, а до войны их получали десятки тысяч семей. Поэтому для тех, кто до начала российской агрессии пользовался субсидией, платежки стали неподъемной статьей расходов.