Украинская компания стала лидером международного конкурса по безопасности труда

Лидером конкурса Risk Excellence Awards, который ежегодно проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда, стала украинская группа компаний "Метинвест". Она была признана лучшей в номинации "Программа изменений года". Об этом говорится в сюжете 5 канала.

"Наименьшие показатели производственного травматизма в Украине демонстрирует большой бизнес. Меньше всего пострадавших в горнорудной, нефтегазодобывающей и химической металлургии. На днях одна из таких украинских компаний завоевала лидерство на ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards Международного института по управлению рисками и безопасностью труда. Группа "Метинвест" стала победителем в номинации "Программа изменений года". Ее представители говорят, что подавали свои достижения в сфере охраны труда, а также - планы на будущее", – отметил автор сюжета.

По его словам, "Метинвест" боролся за победу среди таких брендов как "Пепсико", "Фуджи", "Мультиплекс", "Мидлист". И эта победа, по мнению представителей компании-победителя, будет иметь огромное значение для украинского бизнеса в целом.

"Победа в этом конкурсе – это не только признание избранного "Метинвестом" курса от независимой организации, имеющей огромное значение на международной арене. Это серьезный стимул для других компаний в Украине, внедряющих изменения, делиться своим опытом и учиться у других", - подчеркнул Павел Окара, менеджер по инновациям и проектов группы "Метинвест".

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас при участии представителей крупного бизнеса в рамках проекта ЕС МОТ нарабатывается новый закон, имеющий целью изменить подходы к безопасности труда – и научить бизнес действовать на упреждение проблем, привлекать аудиторов и инвестировать в оценку рисков.