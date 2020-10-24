Украинская компания продаст "Укрзалізниці" дизтопливо по "Роттердам +$36/т"

АО "Укрзалізниця" 22 октября определило компанию "Глуско Украина", которую СМИ связывают с Виктором Медведчуком, победителем двух тендеров по 5 тыс. т дизельного топлива по цене котировок в Роттердаме плюс наценка $36/т.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ProZorro.

По первому тендеру Glusco предложила дизтопливо по расчетной цене 19 491 грн/т, по второму – по 19 512 грн/т.

Это условно те цены, по которым поставщик готов поставить топливо в день аукциона.

По расчетам enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердама (Северо-Западная Европа) составит 1010 грн/т ($35,7/т) и 1028 грн/т ($36,3/т).

Эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, неделей ранее Укрзализныця приобрела дизтопливо по цене котировок в Роттердаме плюс $33/т.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по формуле "Дюссельдорф+".

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.