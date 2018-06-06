Украинская компания попала под санкции США

США ввели санкции против украинской авиакомпании "Дарт" из-за сотрудничества с Ираном.

"За оказание помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air", - говорится в пояснении Управление по контролю за иностранными активами, передает "Экономическая правда" со ссылкой на сайт Федерального регистра США.

Ограничения против украинской компании вступят в силу 7 июня.

Напомним, 15 сентября 2017 года США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" из-за сотрудничества с иранскими компаниями "Каспийские авиалинии" и Mahan Air, а также авиакомпанией Al-Naser Airlines.

В начале 2018 года "Дарт" остановила рейсы из-за низкой загрузки, однако позже, вернулась на рынок под новым брендом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Перед этим президент Хасан Рухани заявлял, что если Америка покинет ядерное соглашение, ее ждут серьезные последствия.

14 мая Иран потребовал от европейских участников гарантий сохранения ядерной сделки после выхода США. На следующий день появились угрозы в сторону США выходом из ядерной сделки. 23 мая страна выдвинула ультиматум странам Европы.