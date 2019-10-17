Украинская ГТС должна оставаться в собственности государства - Тимошенко

Любые попытки использовать процедуру анбандлинга "Нафтогаза" для передачи нашей газотранспортной системы в частные руки являются преступлениями против Украины, и они должны быть остановлены.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге по итогам заседания Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, где рассматривался закон об отделении ГТС в независимую структуру, как того требует ЕС.

"Батьківщина" поддерживает выделение ГТС из структуры "Нафтогаза", но настаивает, что труба должна оставаться в 100% государственной собственности.

Как напомнила председатель партии, ГТС – вторая ценность Украины после земли: она стоит 300 млрд евро и приносит 3 млрд долларов ежегодно. В то же время, это еще и политический инструмент, который позволяет нам быть влиятельными игроками на европейском энергорынке, отметила она.

Именно поэтому транснациональные корпорации давно хотят ее отобрать, и украинские депутаты от большинства, к сожалению, этому помогают.

"Сегодня на комитете был момент истины: большинство, в частности от "Слуги народа", проголосовала за то, чтобы практически половину собственности ГТС вместе с управлением с прибылью слить в какие-то левые корпорации, лишив народ Украины нашей собственности", – заявила Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Тимошенко возмутилась тем, что комитет не поддержал ключевые поправки в законопроекту, которые предложила "Батьківщина". В частности, в партии подчеркивали необходимость четко предусмотреть, что украинская ГТС не подлежит приватизации, передачи в аренду, концессии или управлению.

"Это национальное богатство, которое нужно беречь и приумножать. Надо развивать собственную добычу и наполнять ГТС сжиженным газом, а не отдавать в частные руки. В Украине происходит антиукраинский шабаш. За гранты сливается наше будущее, наша экономическая сила, наша страна. Мне жаль, что этот шабаш происходит под лозунгами народной власти", – убеждена она.

Лидер "Батьківщини" предостерегла: в случае голосования парламентом за законопроект о потере ГТС, Украина может лишиться своей стратегической собственности, которая создает стабильность и влияние нашего государства на европейском континенте.

Политик призвала президента не становиться сообщником таких антиукраинских действий: "Это не неопытность, это сознательное намерение, которое противоречит национальным интересам!"

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