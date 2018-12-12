Украинская экономика вернется на довоенный уровень: озвучены сроки

Украинская экономика может вернуться на довоенный уровень уже к 2021 году.

Темпы роста реального валового внутреннего продукта в 2019-2021 годах вырастут до среднего значения 3,7%, а уровень инфляции в экономике замедлится с текущих 15,6% до 11,3%, свидетельствует макроэкономический прогноз IMF group Ukraine.

Изменение структуры прироста ВВП объясняется замедлением темпов роста цен на энергопродукты и металлы, а также дальнейшей реализацией Национальным банком Украины политики по снижению годовой потребительской инфляции до 5%.

Новости Рост экономики Украины превзошел ожидания правительства

Кроме того, ожидается, что Украине в 2019-2021 годах удастся сохранить положительный приток валюты, который в среднем будет составлять 2,8 млрд долларов в год.

IMF group Ukraine

Высокий уровень выплат по государственному долгу (в среднем 7,4 млрд долларов) и прирост потребительского импорта (4,4 млрд долларов в год) будет компенсирован увеличением чистого экспорта сырья и дальнейшим рефинансированием внешнего госдолга, в том числе – за счет продления сотрудничества с Международным валютным фондом. По прогнозам экономистов, это позволит сохранить курсовую стабильность.

IMF group Ukraine

При этом журналист Сергей Сыроватка, посетивший макроэкономический форум IMF group Ukraine, добавил, что по предварительным оценкам реальная средняя зарплата в Украине к 2022 году может составить 586 долларов в месяц. Если разрешат свободную торговлю аграрной землей, легализируют криптовалюты, а также завершат налоговую реформу, средняя зарплата составит 712 долларов.

IMF group Ukraine

В то же время он отметил, что до 2022 года экономисты ожидают новый мировой финансовый кризис. Для украинской экономики это будет означать резкое снижение "коммодитиз-индекса" – цен сырьевых рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.