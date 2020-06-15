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Банкомат по ошибке выдал украинцу 40 тысяч гривен. Фотофакт

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Банкомат по ошибке выдал украинцу 40 тысяч гривен. Фотофакт

Житель Берегового Закарпатской области Сергей при снятии наличных в банкомате вместо запрашиваемых 4 тысяч грн получил 40 000 грн.

Об этом сообщает Мукачево.net. Отмечается, что житель Берегового пытался снять в банкомате 8000 гривен двумя платежами. Имеющихся купюр в банкомате было только по 100 гривен.

Сначала Сергей снял первые четыре тысячи гривен, потом еще. Если первая операция прошла успешно, то после второй банкомат выдал ему 40 купюр номиналом в 1000 гривен.

"Соблазна присвоить деньги не было, сразу же решил позвонить на горячую линию банка", – признался он.

Банкомат по ошибке выдал украинцу 40 тысяч гривен. Фотофакт

Банкомат по ошибке выдал украинцу 40 тысяч гривен. Фотофакт

В банке сообщили, что такое произошло из-за ошибки при пополнения, ведь номинал в 1000 гривен новый и возможно просто присутствовала человеческая ошибка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту высокого номинала - 1000 гривен образца 2019 года.

Украина
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  1. /Экономика