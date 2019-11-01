Украине за день придется отдать МВФ десятки миллионов долларов

Украина в пятницу, 1 ноября, должна выплатить Международному валютному фонду 66 млн СПЗ (спецправа заимствования).
По курсу Национального банка, это составляет более 90 млн долларов, сообщают "Українські новини".
Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов.
Спецправа заимствования – искусственная денежная единица, используемая МВФ для межгосударственных и межбанковских расчетов.
Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
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