Украине за день придется отдать МВФ десятки миллионов долларов

Украина в пятницу, 1 ноября, должна выплатить Международному валютному фонду 66 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу Национального банка, это составляет более 90 млн долларов, сообщают "Українські новини".

Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов.

Спецправа заимствования – искусственная денежная единица, используемая МВФ для межгосударственных и межбанковских расчетов.

Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.