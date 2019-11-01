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1 ноября • обновлено в 16:03
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Украине за день придется отдать МВФ десятки миллионов долларов

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Украина в пятницу, 1 ноября, должна выплатить Международному валютному фонду 66 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу Национального банка, это составляет более 90 млн долларов, сообщают "Українські новини".

Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов.

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Спецправа заимствования – искусственная денежная единица, используемая МВФ для межгосударственных и межбанковских расчетов.

Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов

Всего в 2019 году Украине предстоит выплатить Фонду 1,3 млрд СПЗ или порядка 1,8 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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