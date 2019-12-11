Украине в 2020 году придется выплатить 400 млрд грн долгов

Украине в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

Из этой суммы 170 миллиардов, или порядка 4% ВВП, – по внешнему долгу. Об этом сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, передает УНИАН.

По ее словам, долг необходимо рефинансировать, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко выразила надежду, что приток инвестиций в Украину может усилиться после открытия рынка земли.

Кроме того, важным фактором для стабильности национальной валюты является ситуация на востоке Украины.

"Если повторится ситуация, как в Донецком аэропорту, либо Иловайске, или Россия аннексирует еще часть украинской территории, с политической стабильностью и курсовой устойчивостью придется попрощаться", – резюмировала Репко.

Из этой суммы 170 миллиардов, или порядка 4% ВВП, – по внешнему долгу

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

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